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Новости

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Политика

Новости часа: Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Собянин: праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек

Новости часа: Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Новости часа: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Собянин заявил о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Собянин рассказал о капремонте Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об открытии движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс – 2023". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Угрозу населенным пунктам от лесных пожаров сняли в Свердловской и Тюменской областях. Это данные МЧС.

Штурмовые отряды вооруженных сил РФ ведут наступление на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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