Новости часа: Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс – 2023". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Угрозу населенным пунктам от лесных пожаров сняли в Свердловской и Тюменской областях. Это данные МЧС.

Штурмовые отряды вооруженных сил РФ ведут наступление на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Об этом заявили в Минобороны РФ.