Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в Москве с 26 мая по 4 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские авиакомпании еженедельно будут осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

Системы жизнеобеспечения Москвы в период праздников работали в штатном режиме. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.