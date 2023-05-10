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Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Собянин: праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек

Новости часа: Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Новости часа: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Собянин заявил о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Собянин рассказал о капремонте Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об открытии движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Собянин заявил, что москвичи смогут поделиться историями героев ВОВ на сайте мэра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в Москве с 26 мая по 4 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Российские авиакомпании еженедельно будут осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

Системы жизнеобеспечения Москвы в период праздников работали в штатном режиме. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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