Новости часа: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят число путей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 270 тысяч пассажиров метро и наземного транспорта посмотрели трансляцию Парада в пути. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Линию метро до Троицка планируют достроить в течение шести лет. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бочкарев.