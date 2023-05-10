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Транспорт

Новости часа: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Новости часа: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Собянин заявил о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Собянин рассказал о капремонте Ледового дворца "Крылатское"

Собянин рассказал об открытии движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Собянин заявил, что москвичи смогут поделиться историями героев ВОВ на сайте мэра

Собянин рассказал об увеличении объема производства предприятий в столице

Собянин анонсировал более 100 мероприятий в рамках проекта "Время добра"

Собянин объявил об открытии участка между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы

Собянин объявил об открытии движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" с 10 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят число путей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 270 тысяч пассажиров метро и наземного транспорта посмотрели трансляцию Парада в пути. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Линию метро до Троицка планируют достроить в течение шести лет. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бочкарев.

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