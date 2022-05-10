На Южном речном вокзале началось остекление фасадов в рамках реконструкции. Также строители укрепляют конструкции здания и делают облицовку. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Южный речной вокзал – один из двух пассажирских речных вокзалов Москвы. Как отметил мэр, он станет важным транспортным узлом и удобным общественным пространством в Нагатинском затоне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.