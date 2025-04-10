Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке открылось после масштабной модернизации. Как отметил Сергей Собянин, за это время пути были обновлены на 96%, а подвижной состав – на 97%. В итоге производительность этого транспортного узла выросла в 2 раза.

Старейшее депо было тупиковым, а теперь оно стало транзитным. По вечерам трамваи передом заезжают, проходят мойку и обслуживание, а на следующий день уже могут выходить на линию.

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