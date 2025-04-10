10 апреля, 15:15Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова
Трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке открылось после масштабной модернизации. Как отметил Сергей Собянин, за это время пути были обновлены на 96%, а подвижной состав – на 97%. В итоге производительность этого транспортного узла выросла в 2 раза.
Старейшее депо было тупиковым, а теперь оно стало транзитным. По вечерам трамваи передом заезжают, проходят мойку и обслуживание, а на следующий день уже могут выходить на линию.
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