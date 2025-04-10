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10 апреля, 13:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в этом году в Москве будут благоустроены более 700 улиц

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До конца года в Москве преобразят свыше 700 улиц. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что благоустройство ведется в рамках второго этапа стратегии развития столицы до 2040 года. Всего планируется обновить более трех тысяч улиц за пределами исторического центра.

Наряду с магистралями преобразят набережные, районные улицы и участки у новых транспортных линий. Работы проходят преимущественно за пределами центра города. В их числе – масштабное обновление трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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