10 апреля, 09:45Мэр Москвы
Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям
Еще двум столичным предприятия присвоили статус промышленных комплексов. Это кондитерский концерн и производитель авиационных двигателей.
Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, теперь компании получат право на налоговые льготы – 50% от налога на недвижимость, 20% от налога на землю, ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.