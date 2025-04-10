Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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10 апреля, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям

Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям

Оплату по биометрии внедрят на всех станциях МЦД в ближайшие два года

Собянин рассказал о внедрении биометрии на всех турникетах метро и наземного транспорта

Собянин рассказал о внедрении биометрии на всех турникетах метро и наземного транспорта

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Еще двум столичным предприятия присвоили статус промышленных комплексов. Это кондитерский концерн и производитель авиационных двигателей.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, теперь компании получат право на налоговые льготы – 50% от налога на недвижимость, 20% от налога на землю, ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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