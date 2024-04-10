Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники проекта "Московское долголетие" смогут заниматься в спорткомплексе "Скиф", открывшемся после капремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Тверской улице нанесли временную разметку для репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дорожные камеры теперь фиксируют машины, брошенные на направляющих островках. Об этом рассказали в ЦОДД.