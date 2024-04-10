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10 апреля, 20:00

Спорт

Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

Новости часа: Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

Сергей Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники проекта "Московское долголетие" смогут заниматься в спорткомплексе "Скиф", открывшемся после капремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Тверской улице нанесли временную разметку для репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дорожные камеры теперь фиксируют машины, брошенные на направляющих островках. Об этом рассказали в ЦОДД.

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