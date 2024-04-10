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Новости

10 апреля, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

Новости часа: Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

Сергей Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Новости часа: городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спорткомплекс на 165 человек открыли после капремонта в Гольянове. Об этом рассказал Сергей Собянин.

МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве с 10 по 14 апреля. Температура окажется выше климатической нормы на 7 градусов.

Самая массовая свадьба в Москве пройдет на выставке "Россия" на Красную горку. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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