Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спорткомплекс на 165 человек открыли после капремонта в Гольянове. Об этом рассказал Сергей Собянин.

МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве с 10 по 14 апреля. Температура окажется выше климатической нормы на 7 градусов.

Самая массовая свадьба в Москве пройдет на выставке "Россия" на Красную горку. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.