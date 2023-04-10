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Новости

10 апреля, 14:45

Общество

Новости часа: Собянин заявил о строительстве 100 километров дорог в столице в 2023 году

Новости часа: Собянин заявил о строительстве 100 километров дорог в столице в 2023 году

Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД в районе Липецкой улицы

Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях в Дни исторического и культурного наследия

Собянин сообщил о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Бибирева

Новости часа: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 километров дорог и 21 пешеходный переход построят в Москве в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теплая погода до 18 градусов будет в столице до пятницы, 14 апреля. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

В Госдуме предложили распространить материнский капитал на покупку земельного участка. С инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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