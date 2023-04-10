Новости часа: Собянин заявил о строительстве 100 километров дорог в столице в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 километров дорог и 21 пешеходный переход построят в Москве в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теплая погода до 18 градусов будет в столице до пятницы, 14 апреля. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

В Госдуме предложили распространить материнский капитал на покупку земельного участка. С инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.