13:45Город
Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий
В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Старт намечен на 18 апреля, а продлятся мероприятия до конца месяца. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Всего запланировано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам архитектуры. В афише – особняки прошлых столетий, например, Рахманиновых и Барышникова. Кроме того, можно будет подняться на знаменитые высотки: Дом Наркомфина, здание Центрсоюза или Дом Нирнзее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.