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Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

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В Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Старт намечен на 18 апреля, а продлятся мероприятия до конца месяца. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего запланировано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам архитектуры. В афише – особняки прошлых столетий, например, Рахманиновых и Барышникова. Кроме того, можно будет подняться на знаменитые высотки: Дом Наркомфина, здание Центрсоюза или Дом Нирнзее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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