Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях в Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях в Дни исторического и культурного наследия

Собянин сообщил о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Бибирева

Новости часа: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Собянин рассказал о планах благоустройства территории вокруг ледового дворца в Ясеневе

Собянин рассказал о новых направлениях "Московской технической школы"

Пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартует в столице 22 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дни исторического и культурного наследия будут проводить в столице с 18 апреля до конца весны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Конституционный комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу вейпов детям. Об этом сообщили на официальном сайте законодательного органа.

Канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли на техобслуживание до 18 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Читайте также
мэр МосквыобществогороддорогивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика