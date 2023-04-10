Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях в Дни исторического и культурного наследия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дни исторического и культурного наследия будут проводить в столице с 18 апреля до конца весны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Конституционный комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу вейпов детям. Об этом сообщили на официальном сайте законодательного органа.

Канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли на техобслуживание до 18 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.