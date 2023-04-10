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Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"

Собянин сообщил о новых направлениях "Московской технической школы"

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В "Московской технической школе", которая с 2021 года подготовила более тысячи инженеров редких специальностей, открываются новые направления. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент доступны курсы по пяти направлениям: искусственный интеллект, аддитивные технологии, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн и технологии связи. В ближайшее время, отметил мэр, появятся еще четыре направления: робототехника и сенсорика, цифровые двойники, новые производственные технологии и беспилотный транспорт.

Для участия в проекте нужно оформить заявку на сайте самой школы или на Инвестиционном портале Москвы. Там же компании могут получить субсидии на оплату обучения сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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