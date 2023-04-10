Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Бибирева

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Москве благоустраивают район Бибирево, где живут 160 тысяч человек. Там открывают новые поликлиники, спортивные центры, школы. Также специалисты строят в Бибиреве физкультурный комплекс с бассейнами и тренажерным залом. Об этом в своем телеграмм-канале написал Сергей Собянин. Мэр отметил, что в районе активно развивают социальную инфраструктуру.

Подробности – в эфире телеканала Москвы 24.