Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о работе социальных координаторов. Этот масштабный проект запустили в городских больницах полтора года назад.

Как подчеркнул мэр, программа крайне важна. Раньше по немедицинским вопросам пациентам помогали врачи, теперь – социальные координаторы. Обращения разные – от поиска родственников и оформления документов до ухода за тяжелобольными людьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.