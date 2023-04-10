10:45Новости
Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек
Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о работе социальных координаторов. Этот масштабный проект запустили в городских больницах полтора года назад.
Как подчеркнул мэр, программа крайне важна. Раньше по немедицинским вопросам пациентам помогали врачи, теперь – социальные координаторы. Обращения разные – от поиска родственников и оформления документов до ухода за тяжелобольными людьми.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.