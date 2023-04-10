Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Новости

Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Собянин рассказал о планах благоустройства территории вокруг ледового дворца в Ясеневе

Собянин рассказал о новых направлениях "Московской технической школы"

Пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартует в столице 22 апреля

Собянин отметил эффективность сервиса "Посты записи" в центрах амбулаторной онкопомощи

Новости часа: Театральный фонтан промыли у Большого театра

Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

Новости часа: более 60 мероприятий пройдут в Москве ко Дню космонавтики

Собянин рассказал о программе кешбэка для столичных компаний за обучение сотрудников

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о работе социальных координаторов. Этот масштабный проект запустили в городских больницах полтора года назад.

Как подчеркнул мэр, программа крайне важна. Раньше по немедицинским вопросам пациентам помогали врачи, теперь – социальные координаторы. Обращения разные – от поиска родственников и оформления документов до ухода за тяжелобольными людьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика