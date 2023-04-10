Собянин рассказал о новых направлениях "Московской технической школы"

В "Московской технической школе", которая с 2021 года подготовила больше тысячи инженеров редких специальностей, открываются новые направления. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Как рассказал мэр столицы, на данный момент доступны курсы по пяти направлениям. Это искусственный интеллект, аддитивные технологии, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн и технологии связи.

Сергей Собянин отметил, что появятся еще четыре направления: робототехника и сенсорика, цифровые двойники, новые производственные технологии и беспилотный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.