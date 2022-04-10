Собянин заявил, что темпы и объемы строительства в Москве снижаться не будут

Темпы и объемы строительства в Москве снижаться не будут, заявил Сергей Собянин. Строительный сектор дает рабочие места многим отраслям, например, производителям отечественных стройматериалов, сферам ЖКХ, логистики и другим.

По словам мэра, в этом году в планах построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.