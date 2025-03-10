Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологии при строительстве по реновации

Новости часа: на улицах Москвы установлено 4 тыс историко-патриотических указателей

Новости часа: Собянин сообщил, что москвичи смогут выбрать новые спортивные проекты

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологиях при строительстве по реновации

Собянин: современные методы строительства ускоряют возведение домов по реновации

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Мэр Москвы сообщил о планах расширить историко-патриотическую навигацию в городе

Собянин рассказал о строительстве станции метро "Звенигородская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс открыли в Алексеевском районе столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 600 крыш жилых домов обновят в Москве по программе капитального ремонта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пять доходных домов в столице признали памятниками архитектуры, заявили в Мосгорнаследии.

Читайте также
мэр МосквыгородспортвидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика