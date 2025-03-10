10 марта, 15:45Новости
Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс открыли в Алексеевском районе столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 600 крыш жилых домов обновят в Москве по программе капитального ремонта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Пять доходных домов в столице признали памятниками архитектуры, заявили в Мосгорнаследии.