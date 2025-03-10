Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологиях при строительстве по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые технологии позволят сократить сроки строительства домов по программе реновации на 30–50%, сообщил Сергей Собянин.

В Москве начались работы по капитальному ремонту крыш жилых домов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Открыт прием заявок на участие в Московской неделе интерьера и дизайна, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.