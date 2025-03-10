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Новости

10 марта, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологиях при строительстве по реновации

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологиях при строительстве по реновации

Собянин: современные методы строительства ускоряют возведение домов по реновации

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Мэр Москвы сообщил о планах расширить историко-патриотическую навигацию в городе

Собянин рассказал о строительстве станции метро "Звенигородская"

Собянин рассказал о реконструкции дорожной инфраструктуры по программе КРТ

Собянин сообщил о старте реставрации Ростокинского акведука

Собянин: московские школьники – одни из лучших программистов страны

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину о работе центра поддержки участников СВО

Сергей Собянин рассказал о новом пешеходном переходе на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые технологии позволят сократить сроки строительства домов по программе реновации на 30–50%, сообщил Сергей Собянин.

В Москве начались работы по капитальному ремонту крыш жилых домов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Открыт прием заявок на участие в Московской неделе интерьера и дизайна, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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