Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 22:45

Новости

Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год

Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

Новости часа: столичные ИТ-компании заработали около 3,5 трлн рублей в 2023 году

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год – Собянин

Москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тыс раз с лета 2023 года

Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4 – Собянин

Новости часа: более 150 тыс мест на перехватывающих парковках обустроят в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные ИТ-компании заработали около 3,5 триллиона рублей в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москва и Санкт-Петербург 10 марта оказались под влиянием скандинавского антициклона "Клеменс", заявили синоптики.

В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния остатков снежных масс, сказано в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Читайте также
мэр МосквытехнологииобществопогодавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика