Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные ИТ-компании заработали около 3,5 триллиона рублей в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москва и Санкт-Петербург 10 марта оказались под влиянием скандинавского антициклона "Клеменс", заявили синоптики.

В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния остатков снежных масс, сказано в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

