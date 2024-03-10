10 марта, 22:45Новости
Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные ИТ-компании заработали около 3,5 триллиона рублей в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Москва и Санкт-Петербург 10 марта оказались под влиянием скандинавского антициклона "Клеменс", заявили синоптики.
В Москве повсеместно организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния остатков снежных масс, сказано в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Читайте также
- Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России
- Собянин: 25 проектов в сфере технологий получили в 2023 году престижные премии