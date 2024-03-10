Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Москвичи младше 25 лет могут получить призовые баллы и скидки за участие в онлайн-голосовании 15–17 марта, сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи воспользовались суперсервисом "Мой питомец" около 130 тысяч раз с момента запуска летом 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале заявил Собянин.

