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10 марта, 21:30

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Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

Новости часа: столичные ИТ-компании заработали около 3,5 трлн рублей в 2023 году

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год – Собянин

Москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тыс раз с лета 2023 года

Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4 – Собянин

Новости часа: более 150 тыс мест на перехватывающих парковках обустроят в Москве

Москвичам рассказали, сколько новостроек по реновации появится на северо-западе города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Москвичи младше 25 лет могут получить призовые баллы и скидки за участие в онлайн-голосовании 15–17 марта, сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи воспользовались суперсервисом "Мой питомец" около 130 тысяч раз с момента запуска летом 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале заявил Собянин.

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