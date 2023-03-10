Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичным производителям с начала года выделили на лизинг более 107 миллионов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололеда и ветра объявлен в Москве с утра субботы, 11 марта, на сутки. Данные приводит Гидрометцентр.

В автобусе, попавшем в аварию на юге Армении, находились 15 детей, погиб педагог. Об этом сообщили в МВД республики.