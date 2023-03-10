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Новости

17:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

Собянин рассказал о развитии госветслужбы Москвы

Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Собянин рассказал о завершении строительства БКЛ столичного метро

Новости часа: в районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков

Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий в районе МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о начале ремонтных работ в Театре Олега Табакова на Чистых прудах

"Мой район. Навигатор": программу реконструкции московских поликлиник завершат досрочно

Собянин рассказал, как Москва решила проблемы дольщиков ЖК "Царицыно"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичным производителям с начала года выделили на лизинг более 107 миллионов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололеда и ветра объявлен в Москве с утра субботы, 11 марта, на сутки. Данные приводит Гидрометцентр.

В автобусе, попавшем в аварию на юге Армении, находились 15 детей, погиб педагог. Об этом сообщили в МВД республики.

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