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Собянин рассказал о развитии госветслужбы Москвы

Собянин рассказал о развитии госветслужбы Москвы

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Государственной ветеринарной службе Москвы – 90 лет. Сергей Собянин рассказал о работе ведомства в своем телеграм-канале.

В столице работает 26 государственных ветклиник. В них оказывают больше 180 услуг для животных, в том числе проводят УЗИ, ЭКГ, КТ. Информация о каждом приеме в госветклинике попадает в ветеринарную автоматизированную систему. Там же хранятся все назначения врачей, результаты анализов и сведения о плановых прививках.

За пять лет ветеринары сделали более 2,5 миллиона прививок, а число случаев заболевания бешенством сократилось в шесть раз. С 2011 года владельцы питомцев могут вызвать специалистов госветслужбы Москвы на дом. Кроме того, эксперты службы следят за безопасностью продукции на рынках и ярмарках. На данный момент там работает более 50 лабораторий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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