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Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

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В парке "Яуза" построят велопешеходный мост. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мост соединит Леоновскую рощу и Свибловские пруды и пройдет вдоль реки под мостами МСД и МЦК. Там будут пешеходная, беговая и велосипедные дорожки. Кроме того, появится наземный переход на улице Вильгельма Пика.

Территорию в поймах рек Яуза и Чермянка благоустраивают поэтапно с 2016 года. В порядок уже привели девять участков будущего парка – это почти 224 гектара площади.

В этом году в планах благоустроить территорию вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, Сельскохозяйственной улицы и парка "Ростокинский акведук". Работы должны завершить в 2024 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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