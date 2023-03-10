Собянин рассказал о завершении строительства БКЛ столичного метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Большая кольцевая линия стала самой большой в мире по протяженности, ее длина составила 70 километров. Сергей Собянин в своей телеграмм-канале отметил, что 31 станция БКЛ позволяют создать новые маршруты, благодаря которым пассажиры могут сэкономить в пути до 45 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.