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Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий в районе МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий в районе МГТУ имени Баумана

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Крупнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы станет благоустройство 13 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

Весной и летом 2023 года планируют привести в порядок Бауманскую, Малую Почтовую и другие улицы Басманного района. Благоустройство этой территории – одна из важнейших задач проекта по развитию Бауманского университета, отметил мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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