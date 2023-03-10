Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий в районе МГТУ имени Баумана

Крупнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы станет благоустройство 13 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

Весной и летом 2023 года планируют привести в порядок Бауманскую, Малую Почтовую и другие улицы Басманного района. Благоустройство этой территории – одна из важнейших задач проекта по развитию Бауманского университета, отметил мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.