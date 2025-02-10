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Новости

Новости

10 февраля, 23:55

Новости

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 планируется достроить в 2025 году

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 планируется достроить в 2025 году

Новости часа: в Москве построили и реконструировали 4 крупных онкологических комплекса

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Собянин рассказал, почему москвичи стали все чаще посещать театры

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Сергей Собянин осмотрел строящийся комплекс онкобольницы в Сколкове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового комплекса онкобольницы № 62 планируют завершить в третьем квартале этого года, рассказал Сергей Собянин.

Пять физкультурно-оздоровительных комплексов построили девелоперы в Москве в 2024 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Давление в Москве понизится к выходным, но все равно будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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