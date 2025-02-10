Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 планируется достроить в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового комплекса онкобольницы № 62 планируют завершить в третьем квартале этого года, рассказал Сергей Собянин.

Пять физкультурно-оздоровительных комплексов построили девелоперы в Москве в 2024 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Давление в Москве понизится к выходным, но все равно будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.