Новости часа: в Москве построили и реконструировали 4 крупных онкологических комплекса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже построили и реконструировали четыре крупных онкологических комплекса, заявил Сергей Собянин.

Движение на проспекте Багратиона и его съездах перекроют 15–16 и 22–23 февраля, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Высота снежного покрова вырастет примерно на три сантиметра к концу недели, сообщает Гидрометцентр РФ.