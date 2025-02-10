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Новости

Новости

10 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: в Москве построили и реконструировали 4 крупных онкологических комплекса

Новости часа: в Москве построили и реконструировали 4 крупных онкологических комплекса

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Собянин рассказал, почему москвичи стали все чаще посещать театры

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Сергей Собянин осмотрел строящийся комплекс онкобольницы в Сколкове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Собянин сообщил, что театры Москвы посетили 4,7 млн человек в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже построили и реконструировали четыре крупных онкологических комплекса, заявил Сергей Собянин.

Движение на проспекте Багратиона и его съездах перекроют 15–16 и 22–23 февраля, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Высота снежного покрова вырастет примерно на три сантиметра к концу недели, сообщает Гидрометцентр РФ.

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