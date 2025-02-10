10 февраля, 20:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового комплекса онкобольницы № 62 планируют завершить в третьем квартале 2025 года, заявил Сергей Собянин.
После открытия нового моста пассажиропоток на станции БКЛ Нагатинский Затон увеличился на 18%, сообщил Дептранс.
В конце этой недели высота снежного покрова в Москве может составить 3 сантиметра, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.