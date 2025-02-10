10 февраля, 18:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом комплексе онкобольницы № 62 в Сколкове уже начинают монтировать оборудование, заявил Сергей Собянин.
Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в Москве в 2025 году, сообщил заммэра Петр Бирюков.
Высокое атмосферное давление в Москве начнет снижаться к 15 февраля, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.