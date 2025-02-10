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Новости

10 февраля, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Сергей Собянин осмотрел строящийся комплекс онкобольницы в Сколкове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Собянин сообщил, что театры Москвы посетили 4,7 млн человек в 2024 году

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Собянин: московские театры поставили новый рекорд посещаемости

Собянин: завершается строительство лечебно-диагностического комплекса МГОБ в Сколкове

Сергей Собянин: театры Москвы за прошлый год посетили 4,7 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом комплексе онкобольницы № 62 в Сколкове уже начинают монтировать оборудование, заявил Сергей Собянин.

Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в Москве в 2025 году, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Высокое атмосферное давление в Москве начнет снижаться к 15 февраля, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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