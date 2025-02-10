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Новости

10 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Собянин сообщил, что театры Москвы посетили 4,7 млн человек в 2024 году

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Собянин: московские театры поставили новый рекорд посещаемости

Собянин: завершается строительство лечебно-диагностического комплекса МГОБ в Сколкове

Сергей Собянин: театры Москвы за прошлый год посетили 4,7 млн человек

Новости часа: Собянин подвел итоги первых трех лет работы проекта "Город заданий"

Собянин подвел итоги первых трех лет работы уникального проекта "Город заданий"

Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ планируют завершить в этом году, сообщил Сергей Собянин.

Аренда электросамокатов в столице будет доступна только после верификации через Mos ID, заявили в департаменте транспорта.

В районе Вороново на территории ТиНАО до конца 2025 года построят новый газопровод, рассказали на портале mos.ru.

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