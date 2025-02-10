Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ планируют завершить в этом году, сообщил Сергей Собянин.

Аренда электросамокатов в столице будет доступна только после верификации через Mos ID, заявили в департаменте транспорта.

В районе Вороново на территории ТиНАО до конца 2025 года построят новый газопровод, рассказали на портале mos.ru.