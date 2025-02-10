10 февраля, 13:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Строительство нового лечебно-диагностического комплекса Онкологической больницы № 62 в Сколково завершат через несколько месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" посетили около 1,5 миллиона человек, объявила заммэра Наталья Сергунина.