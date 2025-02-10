Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса Онкологической больницы № 62 в Сколково завершат через несколько месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиропоток на станции БКЛ метро "Нагатинский Затон" увеличился на 18% после открытия нового моста, рассказали в Дептрансе.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" посетили около 1,5 миллиона человек, объявила заммэра Наталья Сергунина.