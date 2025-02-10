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10 февраля, 11:15

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Собянин подвел итоги первых трех лет работы уникального проекта "Город заданий"

Собянин подвел итоги первых трех лет работы уникального проекта "Город заданий"

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Столичный электронный проект "Город заданий" отмечает трехлетие. Итоги его работы подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Суть проекта в том, что горожане тестируют цифровые сервисы, проверяют состояние городских объектов, посещают выставки и выполняют другие задания, получая за это баллы.

Как отметила первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Золотова, благодаря проекту жители не только проводят время с пользой, но и участвуют в благотворительных инициативах. Более 5 тысяч горожан помогли собрать гуманитарную помощь и стали волонтерами.

Всего за три года москвичи выполнили более 2,5 миллиона заданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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