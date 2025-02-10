Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

На ВДНХ завершаются работы по восстановлению павильона № 35 "Главтабак". О ходе реставрации рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Павильон, построенный к открытию выставки 1954 года, считается одним из самых экзотичных зданий ВДНХ. Его фасады украшены керамическими изразцами с орнаментом из цветов и листьев табака.

В ходе работ специалисты демонтируют сохранившиеся элементы, очищают их и воссоздают утраченные детали. На восстановление одного изразца уходит около двух недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.