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Новости

10 февраля, 22:45

Общество

Новости часа: свыше 800 промышленных предприятий Москвы получили поддержку в 2023 году

Новости часа: свыше 800 промышленных предприятий Москвы получили поддержку в 2023 году

Новости часа: почти 800 улиц благоустроят в Москве в этом году

Поздравление с китайским Новым годом появилось на Останкинской башне

Новости часа: Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Собянин назвал самые масштабные мероприятия столичных школ искусств

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Мэр столицы рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Новости часа: почти 790 улиц благоустроят в Москве в 2024 году

Новости часа: еще 785 улиц приведут в порядок в Москве

Новости часа: в Москве приведут в порядок еще 785 улиц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 800 промышленных предприятий столицы получили городскую поддержку в 2023 году, рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в понедельник, 12 февраля, из-за ледяного дождя, предупреждает Гидрометцентр.

Число пассажиров метро и наземного транспорта столицы выросло на 2% с 5 по 8 февраля, сообщил Дептранс.

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