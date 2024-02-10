Новости часа: свыше 800 промышленных предприятий Москвы получили поддержку в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 800 промышленных предприятий столицы получили городскую поддержку в 2023 году, рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в понедельник, 12 февраля, из-за ледяного дождя, предупреждает Гидрометцентр.

Число пассажиров метро и наземного транспорта столицы выросло на 2% с 5 по 8 февраля, сообщил Дептранс.