Новости часа: Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москве-реке зимой движение речного транспорта обеспечивают ледоколы коммунального флота, рассказал Сергей Собянин.

К китайскому Новому году в Москве дополнительно разместили или изменили 74 декоративные конструкции, сообщается на сайте мэра.

Более 5 тысяч мероприятий проведут московские школы искусств в 2024 году, сообщил Собянин.