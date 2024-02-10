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10 февраля, 18:30

Культура

Новости часа: Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Новости часа: Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Собянин назвал самые масштабные мероприятия столичных школ искусств

Новости часа: ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку

Мэр столицы рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Новости часа: почти 790 улиц благоустроят в Москве в 2024 году

Новости часа: еще 785 улиц приведут в порядок в Москве

Новости часа: в Москве приведут в порядок еще 785 улиц

Собянин сообщил о планах благоустройства набережных в столице

Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"

Новости часа: новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москве-реке зимой движение речного транспорта обеспечивают ледоколы коммунального флота, рассказал Сергей Собянин.

К китайскому Новому году в Москве дополнительно разместили или изменили 74 декоративные конструкции, сообщается на сайте мэра.

Более 5 тысяч мероприятий проведут московские школы искусств в 2024 году, сообщил Собянин.

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