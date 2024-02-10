10 февраля, 12:30Город
Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"
В столице пройдут масштабные работы по благоустройству. В порядок приведут сразу 785 улиц в разных районах. Планами на 2024 год поделился мэр столицы в своем телеграм-канале.
Сергей Собянин отметил, что этот формат, который получил название "от дома до дома", заметно преобразит всю городскую среду. В приоритете таких работ – комфорт и для пешеходов, и для автомобилистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.