Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"

В столице пройдут масштабные работы по благоустройству. В порядок приведут сразу 785 улиц в разных районах. Планами на 2024 год поделился мэр столицы в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин отметил, что этот формат, который получил название "от дома до дома", заметно преобразит всю городскую среду. В приоритете таких работ – комфорт и для пешеходов, и для автомобилистов.

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