Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 12:30

Город

Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"

Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"

Новости часа: новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году

Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин заявил, что городской вокзал Митьково станет 39 станцией МЦД-3

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Новости часа: в Москве ввели свыше 1 тыс соцобъектов за 13 лет

Свыше 800 промпредприятий Москвы получили городскую поддержку в 2023 году

(( БЛАГОУСТРОЙСТВО )) Еще два участка парка "Яуза" благоустроят в этом году - Сергей Со

Новости часа: Собянин рассказал, какие участки парка "Яуза" благоустроят в этом году

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства

В столице пройдут масштабные работы по благоустройству. В порядок приведут сразу 785 улиц в разных районах. Планами на 2024 год поделился мэр столицы в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин отметил, что этот формат, который получил название "от дома до дома", заметно преобразит всю городскую среду. В приоритете таких работ – комфорт и для пешеходов, и для автомобилистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика