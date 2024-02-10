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Новости

10 февраля, 12:00

Спорт

Новости часа: новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году

Новости часа: новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году

Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин заявил, что городской вокзал Митьково станет 39 станцией МЦД-3

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Новости часа: в Москве ввели свыше 1 тыс соцобъектов за 13 лет

Свыше 800 промпредприятий Москвы получили городскую поддержку в 2023 году

(( БЛАГОУСТРОЙСТВО )) Еще два участка парка "Яуза" благоустроят в этом году - Сергей Со

Новости часа: Собянин рассказал, какие участки парка "Яуза" благоустроят в этом году

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Малый бизнес Москвы" начинает обучающий курс для предпринимательниц. О новом курсе рассказали на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

На Северном речном вокзале появилась лыжная трасса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

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