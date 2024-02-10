Новости часа: новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Малый бизнес Москвы" начинает обучающий курс для предпринимательниц. О новом курсе рассказали на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

На Северном речном вокзале появилась лыжная трасса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.