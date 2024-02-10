Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 00:00

Общество

Новости часа: в Москве ввели свыше 1 тыс соцобъектов за 13 лет

Новости часа: в Москве ввели свыше 1 тыс соцобъектов за 13 лет

Свыше 800 промпредприятий Москвы получили городскую поддержку в 2023 году

(( БЛАГОУСТРОЙСТВО )) Еще два участка парка "Яуза" благоустроят в этом году - Сергей Со

Новости часа: Собянин рассказал, какие участки парка "Яуза" благоустроят в этом году

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Собянин рассказал о системной поддержке промышленных предприятий Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году

Новости часа: около 120 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше тысячи соцобъектов ввели в Москве в рамках нацпроектов за 13 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Одна полоса и парковка на участке Брюсова переулка будут закрыты с 13 февраля до 30 апреля. Об изменениях предупредил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до утра воскресенья, 11 февраля. Об этом рассказал Гидрометцентр.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика