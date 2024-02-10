Новости часа: в Москве ввели свыше 1 тыс соцобъектов за 13 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше тысячи соцобъектов ввели в Москве в рамках нацпроектов за 13 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Одна полоса и парковка на участке Брюсова переулка будут закрыты с 13 февраля до 30 апреля. Об изменениях предупредил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до утра воскресенья, 11 февраля. Об этом рассказал Гидрометцентр.