Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 19:45

Город

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин: на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

Новости часа: российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года

Собянин рассказал о результатах работы по программе "Мой район" в районе Ховрино

Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей

Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для моcковских дворов и парков

Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи

В Ховрине откроют новую школу. Здание на 500 учеников возводят по индивидуальному проекту на территории школы № 1474 на Клинской улице. В ходе посещения объекта Сергей Собянин рассказал о важности проекта, так как в данном столичном районе существует дефицит ученических мест.

Мэр столицы отметил, что на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район". Он рассказал, что для 92 тысяч жителей района обновляют парки, реконструируют детские сады. Например, в Ховрине скоро откроют новый детский сад на Петрозаводской улице.

Также Сергей Собянин рассказал, что в Ховрине в скором времени будет открыта новая поликлиника. Медицинское учреждение строят в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана КлючниковаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика