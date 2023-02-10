Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

В Ховрине откроют новую школу. Здание на 500 учеников возводят по индивидуальному проекту на территории школы № 1474 на Клинской улице. В ходе посещения объекта Сергей Собянин рассказал о важности проекта, так как в данном столичном районе существует дефицит ученических мест.

Мэр столицы отметил, что на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район". Он рассказал, что для 92 тысяч жителей района обновляют парки, реконструируют детские сады. Например, в Ховрине скоро откроют новый детский сад на Петрозаводской улице.

Также Сергей Собянин рассказал, что в Ховрине в скором времени будет открыта новая поликлиника. Медицинское учреждение строят в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

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