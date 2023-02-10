Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

В Ховрине откроют новую школу. Здание на 500 учеников возводят по индивидуальному проекту на территории школы № 1474 на Клинской улице. Там создадут комфортную и безопасную среду для обучения детей, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.



В ходе посещения объекта Сергей Собянин рассказал о важности проекта, так как в данном столичном районе существует дефицит ученических мест. Также он отметил, что в Ховрине скоро откроют новую поликлинику. Медицинское учреждение строят в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Мэр столицы отметил, что на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район". Он рассказал, что для 92 тысяч жителей района обновляют парки, реконструируют детские сады.

В Ховрине скоро откроют новый детский сад на Петрозаводской улице. Он рассчитан на 350 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.