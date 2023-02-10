Собянин рассказал о результатах работы по программе "Мой район" в районе Ховрино

В Ховрине откроют новую школу. Здание на 500 учеников возводят по индивидуальному проекту на территории школы № 1474 на Клинской улице. Там создадут комфортную и безопасную среду для обучения детей, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе посещения объекта Сергей Собянин рассказал о важности проекта, так как в данном столичном районе существует дефицит ученических мест. Также он отметил, что в Ховрине скоро откроют новую поликлинику и детский сад. Медицинское учреждение строят в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Порядка 250 человек работает на объекте на данный момент. Специалисты приступают к чистовой отделке и установке инженерных систем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.