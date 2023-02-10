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11:45

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Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для моcковских дворов и парков

Собянин сообщил о закупках игровых городков и спортплощадок для моcковских дворов и парков

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Более 56 тысяч малых архитектурных форм приобретут в этом году в столице. Это оборудование для детских и спортивных площадок, а также различная уличная мебель.

Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет. Как отметили столичные власти, такое сотрудничество выгодно и городу, и производителям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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