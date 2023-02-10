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11:45

Спорт

Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

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В Некрасовке почти построили Дворец спорта, его работы завершили на 90%. Закончить их планируют летом, сообщил Сергей Собянин.

Здание уже подключили к основным централизованным коммуникациям. На ледовом поле полностью готовы трибуны. Завершили основные работы и в зоне бассейнов.

В трехэтажном комплексе площадью более 21 тысячи квадратных метров обустроят 12 функциональных зон. Там будут проходить учебно-тренировочные занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию и другим видам спорта. Кроме того, в спорткомплексе откроют залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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