Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи

Москва займется благоустройством территории в районе Нагатино-Садовники. О новом проекте рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Особое внимание уделят пойме реки Жужи и природной территории "Вишневый сад". Как отметил мэр, эти пространства в данный момент почти не используют, а они могут стать отличным местом для отдыха.

Так, планируют расчистить русло реки, создать прогулочный маршрут, построить лестничные спуски и пешеходный мостик. На левом берегу Жужи появится спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, а также там поставят уличные тренажеры.

В "Вишневом саду" уберут сухостой и валежник, высадят новые декоративные деревья. Еще планируют проложить удобные дорожки, вдоль которых поставят лавочки для отдыха москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.