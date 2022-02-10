Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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10 февраля 2022, 12:00

город

Собянин рассказал о планах по благоустройству севера Москвы в 2022 году

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Северный округ столицы в 2022 году ждут масштабные работы по благоустройству. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, речь идет о четырех больших проектах в рамках программы "Мой район".

Так, в Левобережном районе создадут комфортную зону отдыха у воды. На берегу Канала имени Москвы должно стать комфортно и родителям с детьми, любителям спорта и просто тем, кто любит отдыхать на природе.

В Молжаниновском районе преобразится Синявинский сквер. На месте пустыря с пожарными прудами появятся современные спортивные площадки и зоны отдыха. На Коптевском бульваре отремонтируют и дадут вторую жизнь спортивному городку "Бригантина", который износился за 10 лет, а в Тимирязевском районе появится сквер вдоль улицы Академика Лисицына до улицы Тимирязевской.

Кроме того, за год в Северном округе благоустроят 20 школьных территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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