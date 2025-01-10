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Новости

Новости

10 января, 17:00

Новости

Новости часа: проект "Сделано в Москве" объединил около 6,5 тыс столичных брендов

Новости часа: проект "Сделано в Москве" объединил около 6,5 тыс столичных брендов

Собянин: новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Сергей Собянин открыл велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Новости часа: мэр Москвы сообщил об итогах работы музеев и выставок в 2024 году

Собянин: более 17 млн человек посетили в 2024 году музеи и выставки Москвы

Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 6,5 тысячи столичных брендов представили свои товары в рамках проекта "Сделано в Москве". Об этом заявил Сергей Собянин.

Машиностроение стало ключевым направлением промышленного экспорта Москвы в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве составляет всего 16% от климатической нормы.

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