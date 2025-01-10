Новости часа: проект "Сделано в Москве" объединил около 6,5 тыс столичных брендов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 6,5 тысячи столичных брендов представили свои товары в рамках проекта "Сделано в Москве". Об этом заявил Сергей Собянин.

Машиностроение стало ключевым направлением промышленного экспорта Москвы в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве составляет всего 16% от климатической нормы.