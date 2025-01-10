10 января, 13:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первые станции Рублево-Архангельской линии метро откроют в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин.
30 школ и детских садов построили столичные инвесторы за 2024 год, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Московские ярмарки выходного дня открыли после новогодних каникул, пишет портал mos.ru.