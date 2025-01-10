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Новости

10 января, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Новости часа: мэр Москвы сообщил об итогах работы музеев и выставок в 2024 году

Собянин: более 17 млн человек посетили в 2024 году музеи и выставки Москвы

Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

В Москве обновили 156 молочно-раздаточных пунктов

Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Собянин: город помогает предпринимателям бесплатно продвигать свои товары

Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Новости часа: Собянин рассказал, как офсеты помогают обеспечивать молочные кухни Москвы

Новости часа: еще около 170 километров дорог будет построено в ближайшие годы в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первые станции Рублево-Архангельской линии метро откроют в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

30 школ и детских садов построили столичные инвесторы за 2024 год, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Московские ярмарки выходного дня открыли после новогодних каникул, пишет портал mos.ru.

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