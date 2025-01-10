Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Благодаря дорогам, эстакадам и путепроводам, построенным в 2024 году, по Москве стало быстрее и удобнее ездить. В городе появились более 100 километров новых магистралей, еще 170 планируют построить в ближайшие годы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, в 2024-м завершилась программа реконструкции развязок на МКАД. Устаревшие "клеверы" сменили направленные широкие съезды.

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