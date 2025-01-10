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10 января, 11:15

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Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

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Благодаря дорогам, эстакадам и путепроводам, построенным в 2024 году, по Москве стало быстрее и удобнее ездить. В городе появились более 100 километров новых магистралей, еще 170 планируют построить в ближайшие годы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, в 2024-м завершилась программа реконструкции развязок на МКАД. Устаревшие "клеверы" сменили направленные широкие съезды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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