Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

В Москве к 2030 году появится порядка 40 новых станций метро. Уже в этом году откроют участок Троицкой линии между станциями "ЗИЛ" и "Новаторская", сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Также продолжится строительство Рублево-Архангельской линии – первые станции планируют запустить в 2026 году.

Кроме того, начнется проектирование Бирюлевской ветки с десятью станциями. Подводя итоги 2024 года, мэр отметил, что для пассажиров открыли восемь станций метро, включая "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую".

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